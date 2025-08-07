Jordan 儿童双肩包采用匠心设计，无论是休闲生活还是下一场探险之旅，皆可为你缔造非凡的出行体验。简约风格设计搭配可拆卸拉链小挂包，便于有序收纳基本物。

Jordan 儿童双肩包采用匠心设计，无论是休闲生活还是下一场探险之旅，皆可为你缔造非凡的出行体验。简约风格设计搭配可拆卸拉链小挂包，便于有序收纳基本物。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。