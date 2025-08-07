 
Jordan 儿童双肩包 - 黑/多色

Jordan

儿童双肩包

Jordan 儿童双肩包采用匠心设计，无论是休闲生活还是下一场探险之旅，皆可为你缔造非凡的出行体验。简约风格设计搭配可拆卸拉链小挂包，便于有序收纳基本物。


  • 显示颜色： 黑/多色
  • 款式： DJ5649-015

Jordan

日常收纳佳选

Jordan 儿童双肩包采用匠心设计，无论是休闲生活还是下一场探险之旅，皆可为你缔造非凡的出行体验。简约风格设计搭配可拆卸拉链小挂包，便于有序收纳基本物。

其他细节

  • 拉链主袋提供宽敞存储空间，并配备保护套，可收纳大多数的笔记本电脑
  • 1 个侧边水壶袋和 1 个正面口袋，助你井然有序收纳物品

产品细节

  • 背面添加衬垫
  • 可调节软垫肩带
  • 尺寸：305 x 127 x 457 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
