Jordan
儿童双肩包
18% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan 儿童双肩包采用匠心设计，无论是休闲生活还是下一场探险之旅，皆可为你缔造非凡的出行体验。简约风格设计搭配可拆卸拉链小挂包，便于有序收纳基本物。
- 显示颜色： 黑/多色
- 款式： DJ5649-015
日常收纳佳选
其他细节
其他细节
- 拉链主袋提供宽敞存储空间，并配备保护套，可收纳大多数的笔记本电脑
- 1 个侧边水壶袋和 1 个正面口袋，助你井然有序收纳物品
产品细节
- 背面添加衬垫
- 可调节软垫肩带
- 尺寸：305 x 127 x 457 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗


