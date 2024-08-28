Jordan

印花双肩包

¥199
¥249
20% 折让

黑
白色

别被 Jordan 印花双肩包的小巧尺寸迷惑，它的内部空间依然十分充裕。设有拉链主袋、正面拉链口袋和右侧网眼布水壶袋，可轻松携带基本物品。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DZ3755-010

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