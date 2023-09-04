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      Jordan

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      Jordan 双肩包采用经久耐用的聚酯纤维材料，助你妥善收纳装备，随时出发。 正面 2 个拉链口袋可供存放小物件，大号主袋配有笔记本电脑保护套。

      • 显示颜色： 隐形灰
      • 款式： DZ0700-090

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