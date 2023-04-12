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      Jordan 双肩包采用简约利落设计，两侧配有 2 个拉链水壶口袋，正面大号拉链口袋可存放多个小物件；主袋设有 15 英寸笔记本电脑收纳袋，便于井然有序地收纳物品。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： CV0860-010

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