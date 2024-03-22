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      Jordan

      大童三合一两件套夹克

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      Jordan 大童三合一两件套夹克采用匠心设计，可实现三种穿搭方式，轻松驾驭不同的气温和天气条件。 外层夹克采用休闲剪裁和全长拉链开襟设计，便于叠搭；大口袋配有翻盖和隐藏式按扣，便于安全存放小物件。内层马甲采用全长拉链开襟设计，搭配非凡柔软的合成材质填充物，营造舒适保暖效果；两侧配有挂环，便于马甲附在夹克上。

      • 显示颜色： 龙虾红
      • 款式： HF2304-604

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