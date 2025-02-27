Jordan

大童三防撞色夹克

¥599
¥799
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松绿
帆白

Jordan 大童三防撞色夹克采用拒水梭织聚酯纤维面料，巧搭休闲剪裁；全长拉链开襟设计结合隐藏式挡风片，帮助提升包覆效果。胸前拉链口袋，便于安全收纳随身物件，令其触手可及；弹性袖口，有效稳固衣袖。

  • 显示颜色： 松绿
  • 款式： IF8903-302

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