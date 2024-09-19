Jordan 大童三防羽绒夹克采用匠心设计，兼具时尚风范和出众功能！采用顺滑梭织聚酯纤维面料结合整版绗缝缝线，添加柔软鸭绒填充物，营造温暖穿着体验。全长拉链开襟设计结合休闲剪裁，便于叠搭；连帽设计，温暖舒适，助你抵御严寒；正面魔术贴粘扣式翻盖口袋搭配侧边插手口袋，便于安全存放钥匙或手机等小物件；衣身内侧口袋，令随身物品触手可及。夹克经拒水处理，配有带帽檐风帽，堪称秋冬佳选。

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