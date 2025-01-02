Jordan

大童中长款夹克

¥679
¥999
32% 折让

Jordan 大童中长款夹克采用顺滑梭织聚酯纤维斜纹面料，结合柔软合成材质填充物，缔造温暖舒适的穿着体验；结合中长设计，塑就出众包覆效果。全长拉链开襟设计搭配按扣挡风片，帮助御寒。多个宽敞口袋设计，可供安全存放现金、钥匙或手机等小物件。

  • 显示颜色： 传奇浅褐
  • 款式： HQ8268-271

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。