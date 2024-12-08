Jordan

大童仿羊羔绒夹克

¥529
¥799
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Jordan 大童仿羊羔绒夹克采用柔软聚酯纤维仿羊羔绒面料，营造舒适温暖感受。梭织锦纶不易撕裂外接片，缔造时尚外观；休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；多口袋设计，方便安全收纳手机、现金或钥匙等随身物品。

  • 显示颜色： 青铜色
  • 款式： HQ7968-228

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