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      Jordan 大童仿羊羔绒夹克采用柔软仿羊羔绒面料，为你带来舒适包覆感受。休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于叠搭，再搭配温暖舒适的风帽；袋鼠式口袋配有拉链封合设计，可安全存放现金和钥匙等小物件。

      • 显示颜色： 帆白
      • 款式： FV2510-133

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