Jordan 大童冬季款加绒工装长裤采用梭织面料结合加绒里料，帮助孩子畅享温暖。长裤结构和休闲锥形裤腿，缔造舒适无拘的运动体验；弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感；插手口袋和大口袋设计，为小物件营造充裕存储空间。

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