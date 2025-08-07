Jordan 大童凉感轻便型梭织工装长裤采用梭织面料，兼具出众格调和功能性。该长裤采用锥形裤筒结合出众弹性设计，塑就畅动自如的穿着体验。弹性腰部搭配抽绳，提供恰到好处的贴合感；多口袋设计，营造充裕储物空间，方便你在外出时随身携带小物件。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。