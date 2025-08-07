 
Jordan 大童凉感轻便型梭织工装长裤 - 沙漠迷彩

Jordan

大童凉感轻便型梭织工装长裤

20% 折让
沙漠迷彩
黑

Jordan 大童凉感轻便型梭织工装长裤采用梭织面料，兼具出众格调和功能性。该长裤采用锥形裤筒结合出众弹性设计，塑就畅动自如的穿着体验。弹性腰部搭配抽绳，提供恰到好处的贴合感；多口袋设计，营造充裕储物空间，方便你在外出时随身携带小物件。


  • 显示颜色： 沙漠迷彩
  • 款式： II6433-256

Jordan

20% 折让

其他细节

  • 长裤采用凉感面料，助你畅享清凉舒适
  • 裤腿大口袋搭配魔术贴粘扣，帮助安全收纳物品

产品细节

  • 面布：77% 锦纶/23% 氨纶
  • 可机洗
