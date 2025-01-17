Jordan 大童加绒套头连帽衫采用柔软加绒面料结合休闲剪裁，便于轻松叠搭；巧搭纹理图案设计，灵感源自迈克尔·乔丹穿着的球衣。 风帽设计，舒适非凡；落肩设计，塑就休闲体验；罗纹袖口和下摆，帮助稳固衣身。 可搭配 Jordan 下装，打造风格统一的造型。

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