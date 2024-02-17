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      Jordan

      大童加绒长裤

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      Jordan 大童加绒长裤采用柔软加绒针织面料，正面饰有车线细节，呈现针裥长裤外观。 弹性腰部设有抽绳，塑就恰到好处的贴合感；侧缝口袋，便于存放小物件；锥形裤腿搭配弹性裤管口，缔造随行而动的贴合感，带来非凡舒适的穿着体验。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FZ1875-010

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