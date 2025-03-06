Jordan 大童双肩包采用简约设计和耐用梭织面料，塑就挚爱携背佳选。拉链主袋空间宽敞，可收纳换洗衣物、午餐和其他所需物品。背部拉链隔层设有加垫笔记本电脑保护套，正面拉链口袋，方便随时取用小物件，让你无需在主袋中来回翻找；背部加垫和可调节肩带设计，塑就舒适背携体验。

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