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      Jordan

      大童双面穿教练夹克

      ¥529
      ¥799
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      沙丘红
      暗褐

      Jordan 大童双面穿教练夹克的设计灵感源自教练带队时穿着的夹克，是温暖春季的理想之选。此款夹克采用轻盈梭织面料制成，正面按扣开襟设计结合休闲剪裁，令夹克易于叠搭；长袖搭配弹性袖口，帮助稳固衣袖。另采用双面穿设计，为夹克增添点睛之笔：一件夹克，两种款式！

      • 显示颜色： 沙丘红
      • 款式： HF7168-632

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