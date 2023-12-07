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      大童可拆卸风帽羽绒夹克

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      Jordan 大童可拆卸风帽羽绒夹克采用梭织锦纶面料，巧搭绗缝设计和羽绒填充物，缔造出众保暖效果。休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于叠搭；多口袋设计，可供安全存放现金、钥匙等小物件；风帽正面设有魔术贴粘扣，提供出色温暖包覆感受。带帽檐风帽通过拉链与夹克相连，拉开拉链即可轻松拆下风帽，打造利落外观。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FB1671-010

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