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      Jordan

      大童夹克

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      健身红
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      Jordan 大童夹克的设计灵感源自篮球史上的一位伟大球员——迈克尔·乔丹。采用聚酯纤维梭织面料，塑就经典外观；休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，方便叠搭；口袋设计，便于存放小物件。

      • 显示颜色： 健身红
      • 款式： HF7142-687

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