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      Jordan

      大童夹克

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      Jordan 大童夹克采用轻盈锦纶混纺面料，弹性出众，助力自如畅动，成就夏日穿搭佳选。正面拉链开襟结合休闲剪裁，便于叠搭；轻微落肩设计，塑就时尚休闲的穿着体验；弹性袖口和下摆，营造稳固贴合感。

      • 显示颜色： 霜紫
      • 款式： HM4593-574

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