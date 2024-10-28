Jordan 大童套头连帽衫采用柔软的棉混纺针织面料，是运动或休闲的理想之选。 该连帽衫富有弹性，令你畅动自如；落肩设计，营造轻松穿着感；袋鼠式口袋，便于随手存取小物件。 可与 Jordan 下装搭配穿着，呈现风格统一的造型；亦可搭配牛仔裤，打造时尚休闲外观。

显示颜色： 黑

款式： HV1523-010