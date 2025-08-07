Jordan
大童季后赛短袖球衣
14% 折让
Jordan 大童季后赛短袖球衣从主客场季后赛球衣汲取灵感，采用刺绣细节，令你赚足回头率。透气聚酯纤维网眼布针织面料结合常规短袖版型，塑就休闲舒适的穿着体验。可搭配 Jordan 季后赛短裤穿着，呈现风格统一的吸睛造型。
- 显示颜色： 大学蓝
- 款式： II3094-412
Jordan
产品细节
- 面布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
