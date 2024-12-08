Jordan 大童拒水摇粒绒里料拼接户外夹克正面和背面饰有硅胶 Jumpman 标志贴片，演绎秋日不凡型格，助你在寒冷天气保持舒适。休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，可轻松内搭毛衣或连帽衫；插肩衣袖搭配内置针织袖口和拇指孔，营造稳固贴合感。拉链口袋，可安全存放钥匙、手机或钱包等小物件；带帽檐风帽结合拒水面料，助你在小雨天气保持干爽。

显示颜色： 传奇浅褐

款式： HQ7967-271