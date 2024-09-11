Jordan

大童撞色夹克

¥799

氧化绿
健身红

Jordan 大童撞色夹克采用时尚撞色设计，结合聚酯纤维面料，塑就舒适穿着感受。 全长拉链开襟结合按扣式挡风片，帮助提升包覆效果。 弹性袖口，缔造稳固贴合感受。 侧边口袋，便于存放小物件；风帽设计，舒适包覆。

  • 显示颜色： 氧化绿
  • 款式： HQ7081-366

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