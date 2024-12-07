Jordan

大童无缝绗缝羽绒夹克

¥739
¥899
17% 折让

大童无缝绗缝羽绒夹克采用有别于常规整版绗缝图案的整版压纹图案，彰显与众不同的风格。添加柔软鸭绒填充物，舒适保暖；休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于叠搭。侧边口袋，便于存放小物件；风帽设计，提供出色包覆感受。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HQ7152-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。