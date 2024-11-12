Jordan 大童机能风拒水羽绒夹克兼具出色功能和时尚外观，采用顺滑锦纶不易撕裂面料，添加柔软鸭绒填充物，舒适保暖。全长拉链开襟搭配上部按扣挡风片，袖口配有魔术贴粘扣袖袢，有助自行调节贴合度。正面大口袋搭配按扣式翻盖，可安全存放现金、钥匙或手机等小物件；衣身内侧设有两个口袋，方便随手存取重要物品。面料经拒水处理，配有带帽檐风帽，堪称秋冬佳选。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。