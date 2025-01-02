Jordan

大童柔软舒适中筒运动袜（3 双）

¥59
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白色
传奇浅褐

Jordan 大童柔软舒适中筒运动袜（3 双）采用柔软纱线和纹理针织结构，舒适非凡，适合室内休闲穿着，或在户外搭配 Jordan 鞋款穿着，令双足温暖又有型。

  • 显示颜色： 白色
  • 款式： HV1611-100

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