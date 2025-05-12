Jordan 大童滚边夹克和长裤套装采用不易撕裂锦纶面料，舒适耐穿。夹克融入撞色细节，结合休闲剪裁和全长拉链开襟设计，便于叠搭；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。配套长裤采用弹性腰部，塑就舒适贴合感；锥形裤筒设计，缔造利落造型。可搭配 Jordan 背心或T恤，打造和谐造型。

Jordan 大童滚边夹克和长裤套装采用不易撕裂锦纶面料，舒适耐穿。夹克融入撞色细节，结合休闲剪裁和全长拉链开襟设计，便于叠搭；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。配套长裤采用弹性腰部，塑就舒适贴合感；锥形裤筒设计，缔造利落造型。可搭配 Jordan 背心或T恤，打造和谐造型。

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