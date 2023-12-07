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      Jordan

      大童灯芯绒斜挎包

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      帆白
      黑

      这款运动风 Jordan 大童灯芯绒斜挎包采用灯芯绒面料，兼具复古风范与现代格调。 拉链主袋空间宽敞，可收纳钥匙、现金和手机等物品；内置暗袋，打造井然有序的收纳空间；可调节可拆卸式肩带，打造多变造型。

      • 显示颜色： 帆白
      • 款式： FV5752-133

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