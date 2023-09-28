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      Jordan

      大童绗缝羽绒夹克

      ¥899

      黑
      麻黄

      穿上 Jordan 大童绗缝羽绒夹克，畅享出众保暖体验。采用不易撕裂起皱梭织面料，搭配柔软羽绒填充物，营造非凡舒适感受；休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于叠搭；大号贴袋搭配按扣翻盖，结合侧边插手口袋，营造额外空间，方便随身存储小物件。匠心设计，精妙出彩，可外搭全长拉链开襟连帽衫、大号夹克或外套，也可以单独穿着，打造轻盈穿搭风范。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FZ6538-010

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