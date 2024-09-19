穿上 Jordan 大童绗缝羽绒夹克，畅享出众保暖体验。 不易撕裂起皱梭织面料搭配柔软羽绒填充物，营造非凡舒适感受；休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于叠搭；大号贴袋搭配按扣翻盖，结合侧边插手口袋，营造额外空间，方便随身存储小物件。轻盈设计，精妙出彩，可外搭全长拉链开襟连帽衫、大号夹克或外套，也可以单独穿着，打造轻盈穿搭风范。充绒量：75 克（M码）

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。