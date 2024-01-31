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      Jordan

      大童羽绒夹克

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      月亮石原色
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      Jordan 大童羽绒夹克设有多个口袋，可在出行时安全收纳随身小物件，以匠心设计演绎潮流风尚。全长拉链开襟搭配按扣挡风片，帮助抵御不良天气因素；大身和衣袖采用鸭绒填充物，塑就出众保暖效果；舒适风帽，提供出众包覆效果。

      • 显示颜色： 月亮石原色
      • 款式： FV5813-226

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