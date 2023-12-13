跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan

      大童羽绒夹克

      ¥749
      ¥899
      16% 折让

      Jordan 大童羽绒夹克采用梭织聚酯纤维面料和连帽设计，可搭配你挚爱的 Jordan 运动鞋。全长拉链开襟结合休闲剪裁，便于叠搭；插手口袋设计，便于存放小物件；绗缝结构和羽绒填充物，缔造温暖舒适体验。

      • 显示颜色： 帆白
      • 款式： FZ1719-133

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。