Jordan

大童羽绒夹克

¥819
¥1,199
31% 折让

Jordan 大童羽绒夹克采用合成革制成，结合整版绗缝缝线设计，打造高雅外观，升级造型格调。休闲剪裁结合全长拉链开襟，便于叠搭；落肩设计，打造时尚外观；鸭绒填充物，舒适保暖；口袋设计，方便存储小物件。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FZ1962-010

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。