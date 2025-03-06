Jordan 大童羽绒夹克配有可拆卸风帽，舒适百搭。采用梭织锦纶面料结合整版绗缝缝线，添加柔软鸭绒填充物，营造舒适温暖的穿着体验。落肩设计塑就轻松穿着感，结合休闲剪裁与全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭。衣袖内置罗纹针织袖口，帮助锁住热量；两侧贴边口袋搭配拉链开合设计，可安全收纳钥匙等随身小物件。

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