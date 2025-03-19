Jordan 大童羽绒工装夹克设有多个工装口袋，可在出行时安全收纳随身小物件，以实用设计演绎潮流风尚。全长拉链开襟设计搭配休闲剪裁，便于叠搭；鸭绒填充物，打造出众保暖体验；舒适风帽，提供妥帖包覆效果。

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