 
Jordan 大童舒适运动短袜（3 双） - 调色暗灰

Jordan

大童舒适运动短袜（3 双）

20% 折让
调色暗灰
黑

售罄：

此配色当前无货

一双好的运动鞋怎可少得一双好的运动袜。Jordan 大童舒适运动短袜（3 双）汇集你所需，为双足缔造舒适穿着感受。柔软透气的疏松针织足面和舒适贴合的足弓板带，叫人如何不爱？


  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： HA5109-063

关键部位，舒适出众

其他细节

  • 足尖和后跟采用加厚设计，在跑步和跳跃时赋予双足舒适感受
  • 罗纹板带包覆中足，塑就舒适支撑的迈步体验
  • 足面采用疏松针织设计，帮助双足保持舒爽

产品细节

  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。