一双好的运动鞋怎可少得一双好的运动袜。Jordan 大童舒适运动短袜（3 双）汇集你所需，为双足缔造舒适穿着感受。柔软透气的疏松针织足面和舒适贴合的足弓板带，叫人如何不爱？

显示颜色： 调色暗灰

款式： HA5109-063