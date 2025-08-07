Jordan
大童舒适运动短袜（3 双）
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
一双好的运动鞋怎可少得一双好的运动袜。Jordan 大童舒适运动短袜（3 双）汇集你所需，为双足缔造舒适穿着感受。柔软透气的疏松针织足面和舒适贴合的足弓板带，叫人如何不爱？
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： HA5109-063
关键部位，舒适出众
其他细节
- 足尖和后跟采用加厚设计，在跑步和跳跃时赋予双足舒适感受
- 罗纹板带包覆中足，塑就舒适支撑的迈步体验
- 足面采用疏松针织设计，帮助双足保持舒爽
产品细节
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
