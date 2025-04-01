Jordan

大童贴片风假两件式长袖T恤

¥309
¥349
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松绿
白色

Jordan 大童贴片风假两件式长袖T恤采用针织棉料，赋予你出众包覆感受，同时不失时尚格调。经典版型结合罗纹圆领设计，塑就舒适贴合感受；短袖叠加撞色长袖，打造假两件式外观，可搭配 Jordan 下装。

  • 显示颜色： 松绿
  • 款式： IF3738-302

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