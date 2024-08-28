Jordan 大童轻便型夹克采用轻盈梭织面料精制而成，专为微凉夏夜和春日时节设计，让孩子们在季节转换的日子里依然倍感舒适呵护。 正面拉链开襟结合休闲剪裁，便于叠搭；弹性包边袖口和下摆，营造稳固贴合感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。