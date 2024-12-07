Jordan

大童运动夹克

¥369
¥569
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黑
氧化绿

穿上 Jordan 大童运动夹克，说走就走！该夹克采用复古设计，是一款基础佳选，伴你渡过漫漫秋季。全长拉链开襟设计，便于叠搭；落肩设计营造闲适风范；侧边口袋，便于存放小物件。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HQ7078-010

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