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      Jordan

      大童运动夹克

      ¥549
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      黑
      麻黄

      Jordan 大童运动夹克采用聚酯纤维混纺面料，穿上它仿佛成为飞行团队的一员。 正面按扣开襟设计，便于叠搭；口袋设计，便于存放小物件；刺绣细节，彰显经典风范。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： HF2449-010

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