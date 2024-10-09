Jordan

大童运动夹克

¥999

Jordan 大童运动夹克融入贴片细节，彰显 Team of Flight 风范。衣身采用绵羊毛和聚酯纤维混纺面料，增添质感；衣袖采用合成革材质。休闲剪裁结合正面按扣开襟设计，便于叠搭。落肩衣袖，营造轻松穿着感；正面插手口袋和衣身内侧便利口袋，可供存放小物件。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HQ7063-010

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