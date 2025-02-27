Jordan 大童连帽印花夹克采用梭织聚酯纤维缎面面料，结合经典夹克结构，彰显复古风范，添加合成材质填充物，缔造保暖效果。宽松剪裁结合全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；侧边按扣式翻盖口袋，可安全存放钥匙或现金等小物件；针织风帽，舒适又美观。

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