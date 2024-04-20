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      Jordan

      大童连帽夹克

      ¥899

      黑
      帆布橄榄绿

      Jordan 大童连帽夹克采用经典夹克外观与风帽设计，将休闲型格与运动风范巧妙结合。针织风帽搭配衬里，舒适包覆；休闲剪裁和全长拉链开襟设计，便于叠搭；侧边翻盖口袋配有按扣，可供安全存储随身小物件。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FV2632-010

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