Jordan

大童（男孩）加绒工装长裤

¥369

Jordan 大童（男孩）加绒长裤采用匠心设计，不论是球场驰骋还是居家休闲，皆可悦享舒适体验。此款单品采用加绒针织面料，表面顺滑，内里具有柔软质感。采用弹性腰部和口袋设计，营造非凡舒适感受。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DQ3823-010

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