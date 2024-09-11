Jordan

女子修身版型印花T恤

¥299

传奇浅褐/活力粉
白色/古棕色

Jordan 女子修身版型印花T恤采用出众贴合设计，饰有经典 Jordan 品牌标志，就像盒式磁带一样经典，助你轻松搭出型潮范。针织面料质感柔软，弹性适中。

  • 显示颜色： 传奇浅褐/活力粉
  • 款式： FN5724-203

尺寸与尺码

修身版型：利落合身

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。