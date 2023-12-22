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      女子做旧开衫

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      灰黑/沙丘红
      沙丘红/帆白

      开衫穿得越久，越珍惜，越显出众外观。Jordan 女子做旧开衫柔软宽松，上身即享舒适体验，助你从容出发。罗纹针织面料搭配做旧细节，呈现陪伴已久的契合外观。

      • 显示颜色： 灰黑/沙丘红
      • 款式： FN5363-045

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