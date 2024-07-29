跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan

      女子印花T恤

      ¥249
      ¥299
      16% 折让

      传奇浅褐/黑
      浅雨露绿/氧化绿
      黑/白色

      Jordan 女子印花T恤将复古风格品牌标志与经典细节巧妙融合，助你一展凌跃风采。宽松版型缔造休闲外观，令你保持舒适自信；针织棉料，质感柔软且富有结构感。

      • 显示颜色： 传奇浅褐/黑
      • 款式： FV7135-203

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。