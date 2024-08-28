Jordan

女子夏日辣妹风紧身针织连衣裙

¥309
¥449
31% 折让

帆白/黑
烟灰玉色/微绿

Jordan 女子紧身针织连衣裙如你挚爱的T恤般舒适非凡， 采用针织面料，柔软轻盈且舒适贴合；工字型后背设计，塑就运动风范。

  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： FN5695-133

尺寸与尺码

紧身版型：舒适贴合

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