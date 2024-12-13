Jordan

女子夹克

¥1,299

黑/白色
传奇浅褐/黑

降温了？ 套上这款经典夹克吧。 Jordan 女子夹克采用不易撕裂梭织外层，结合轻盈合成材质填充物，营造温暖舒适感受。  

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ4528-010

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