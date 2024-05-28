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      Jordan

      女子夹克

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      工装风格，日常佳选。 Jordan 女子夹克采用结实耐穿版型，搭配贴袋和隐藏式拉链，彰显时尚利落风范。 袖口配有品牌标志按扣设计，增添机能风美感，经久耐穿。

      • 显示颜色： 沙丘红
      • 款式： FN5351-615

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